ابن سينا فارما: 9.6 مليار جنيه أعمالنا بالسوق المصري

قال عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، في مقابلة مع "العربية" إن 90% من أصناف الدواء الموجودة في صيدليات مصر، هي من الدواء المتعاقد عليه لدى شركة ابن سينا، موضحا أن لدى الشركة أعمال بالسوق المصري يقارب حجمها نحو 9.6 مليار جنيه.

وأرجع عبدالجواد أسباب القفزة الكبيرة لسهم الشركة في أول يوم تداول له بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إلى حجم عملياتها في سوق أو قطاع دفاعي يقدر حجم النمو فيه بنسبة 17% سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو قطاع الدواء المباع داخل الصيدليات في مصر، وهذا ما يفسر أيضاً، التغطية الكبيرة للطرح الأولي للسهم والتي فاقت 18 مرة.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء الوافد رقم 221 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي أسهم شركة "ابن سينا فارما" والتي سيتم تداولها تحت رمز (IBNP.CA).

وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، قفز سهم "ابن سينا فارما" بنسبة 15.52% من مستوى 5.80 جنيه إلى مستوى 6.70 جنيه.

ودفع ارتفاع السهم مؤشرات البورصة المصرية إلى الاستقرار في المربع الأخضر، وربحت الأسهم المدرجة نحو 7.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.95%، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من نحو 805.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 813 مليار جنيه بحلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.