"ابن سينا فارما" يقفز بأول تداول في بورصة مصر

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء الوافد رقم 221 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي أسهم شركة "ابن سينا فارما" والتي سيتم تداولها تحت رمز (IBNP.CA).

وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، قفز سهم "ابن سينا فارما" بنسبة 15.52% من مستوى 5.80 جنيهاً إلى مستوى 6.70 جنيهاً.

ودفع ارتفاع السهم مؤشرات البورصة المصرية إلى الاستقرار في المربع الأخضر، وربحت الأسهم المدرجة نحو 7.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.95%، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من نحو 805.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 813 مليار جنيه بحلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

صعود المؤشرات

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.07% مضيفاً نحو 154 نقطة بعدا ارتفع من مستوى 14426 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 14580 نقطة في الوقت الحالي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.54 نقطة مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما ارتفع من نحو 785 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 789 نقطة بحلول منتصف تعاملات اليوم.

وامتدت الارتفاعات إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 0.85% مضيفاً نحو 15 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1848 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الاثنين إلى نحو 1863 نقطة.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، والتي حضرت بدء جلسة اليوم، إن أسواق المال لها دور مهم في تعبئة المدخرات اللازمة لتدبير التمويل للنمو الاقتصادي والتنمية , وذلك من شأنه أن يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في تنويع مصادر تمويل توسعات الشركات ,مما يدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

رؤية البورصة

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد, إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وعمق السوق بقيد شركات جديدة من مختلف القطاعات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية , وزيادة احجام التداولات , التي تعد الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة.

ويتزامن ذلك مع خطة التطوير التي تتبناها إدارة البورصة الرامية لقيد شركات جديدة وتحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة مع زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات العالمية المحلية والدولية التي تمثل جانب الطلب.

وتابع قائلا: "تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة ,حيث ينصب الاهتمام على قيد شركات جيدة على الصعيد المالي والإداري لتجذب المستثمرين.

وكشف "فريد" عن البدء في إعداد أجندة بحثية فيما يتعلق بدور أسواق المال فى توفير آليات ومنتجات تمويلية بالمقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، فضلا عن عمل دراسات مقارنة لقواعد القيد والإفصاح.

تغطية الطرح

قال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ,إن التغطية الكبيرة للطرحين العام والخاص “مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بصورة عامة و قطاع الأدوية بشكل خاص".

وأكد المدير بقطاع بنوك الاستثمار بشركة "بلتون"، محمد الأخضر، إن نسبة تغطية الطرح الخاص بلغت نحو 17 مرة واستحوذ الأجانب على 43.81 % منه والعرب على نحو 19.97 % وجاءت حصة المصرين بنسبة 36.21%.

فيما بلغت نسبة تغطية الطرح العام أكثر من 18 مرة استحوذ المصريين على 92.22 % منه والعرب على 6.59% والأجانب على 1.19%.

يذكر أن الأحد الماضي شهد تنفيذ طلبات الطرح العام والخاص على نحو 269.4 مليون سهم تمثل حوالي 40.1% من اجمالي أسهم الشركة المصدرة وبقيمة إجمالية ناهزت 1.6 مليار جنيه.