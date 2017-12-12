بملياري دولار..تعرف على أول المليارديرات بفضل "بيتكوين"

مازالت حماسة المتداولين بعملة "بيتكوين" تتطور بشكل محموم، بالتزامن مع احتدام الجدال حول طبيعة الاستثمار فيها وما إذا كانت مجرد فقاعة سينتهي بها المطاف إلى الانفجار.

لكن مع ذلك كله، ورغم اختلاط حماسة الكثيرين ومخاوف آخرين بقلة دراية بهذا التوجه الجديد كلياً في عالم العملات والتداولات، من اللافت أن المشاعر العامة بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة من هذا العام تجاه هذا النظام "الثوري"، ما حول قفزات العملة الرقمية إلى جنون غير مسبوق.

وكسبت "بيتكوين" مزيداً من الزخم مع بدء تداولها في بورصة أميركية رئيسة، هي بورصة "شيكاغو" حيث وصلت قيمتها في أول يوم تداول إلى مستوى 18 ألف دولار، بعدما بدأ التعامل على عقود "بيتكوين" الآجلة على منصة "شيكاغو بورد أوبشنز إكستشينج" بسعر 15 ألف دولار.

ومع ارتفاع الطلب حول العالم على عملة "بيتكوين" وبروز أكثر من 100 صندوق تحوط تراهن على تقلبات العملة الرقمية، قفزت الأسعار بشكل متسارع، متجاوزة 17000 دولار اليوم الثلاثاء.

أول مليارديرات بيتكوين

قصة صعود "بيتكوين" الصاروخي، رغم ما يتخللها من تقلبات أو عمليات تصحيح كما يصفها البعض بين الفينة والأخرى، تروي معها حكايا أشخاص باتوا في وقت وجيز أصحاب ثروات هائلة تضخمت مع اتساع خطى سعر العملة الرقمية التي استشرفوا فيها هذا الزخم الحالي قبل سنوات قليلة.

وهنا يبرز اسم من بين أهم المستثمرين الأوائل في عملة "بيتكوين" Cameron Winklevoss، الذي يعد الآن من أكبر حائزي العملة الرقمية عالمياً، حيث امتلك في 2013 هو وتوأمه Tyler البالغان من العمر 36 سنة وحدات "بيتكوين" تقدر قيمتها آنذاك بـ11 مليون دولار أي 1% من إجمالي البيتكوين المتداولة حينها، بعدما كسبوا قضية ضد شركة "فيسبوك" جنوا من خلالها 65 مليون دولار، ما يعني أنهما الآن وبحسبة بسيطة يمتلكان ما يقارب الملياري دولار بسعر "بيتكوين" الحالي.

رهانات قصوى

بحسب وكالة "بلومبيرغ" يعتقد Cameron Winklevoss أن المكاسب المهولة التي حققتها العملات الرقمية "مجرد بداية"، متوقعاً أن ترتفع قيمتها 20 ضعفاً في ظل ترجيحات بأن يقبل عليها المستثمرون كبديل للذهب.

ويعتمد Winklevoss في مقاربته لارتفاع قيمة "بيتكوين" على القيمة السوقية للذهب التي تقدر حالياً بـ6 تريليونات دولار. وقال إن المستثمرين بدأوا في تبني فكرة أن "بيتكوين" التي تنتجها أجهزة الكمبيوتر عبر عمليات حسابية معقدة، أكثر قابلية للنقل والقسمة من المعادن الثمينة.

ويرجع كثيرون الفضل للتوأم Winklevoss في رفع القيمة السوقية لـ"بيتكوين"، التي تفوق 180 مليار دولار حتى الآن، من خلال استثماراتهما في العملة الرقمية.

يذكر أن التوأم Winklevoss لعبا دوراً مبكراً في إنشاء شركة "فيسبوك"، ثم خصصا جزءاً من ثروتهما للاستثمار في العملات المشفرة، ويحاولان منذ ذلك الحين الحصول على رخصة لتداول الـ"بيتكوين"، وقد شكل بدء تداول العملة الرقمية في بورصة "شيكاغو" أول خطوة.