الإمارات والسعودية تعملان على عملة رقمية عبر الحدود

قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

وقال في كلمة لمؤتمر مالي إقليمي إن العملة الرقمية ستعتمد على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وطالت العملات الرقمية الكثير من الانتقادات في السنوات الماضية، وعلى رأسها البتكوين. ولكن ها هي اليوم تتخذ مكانا مميزا في جميع المنتديات الاقتصادية العالمية، ما يشير إلى تغيير واقع القطاع المالي.

ويفوق النقاش المزايا التشغيلية للعملة الرقمية، ويتخطى السؤال عن واقعية حلول العملة مكان الدولار.

وتقدم العملة الرقمية واقعاً جديد في عمليات الدفع والتحويلات وتسوية الأوراق المالية وغيرها، وبالتالي الأمر الأهم هنا هو واقع "إنترنت القيمة" الجديد، أي عالم تتبادل فيه الأموال بالسرعة التي تنتقل فيها المعلومات.