العالم يترقب رفع الفائدة الأميركية بآخر حقبة جانيت يلين

تترقب الأسواق الأميركية والعالمية اجتماع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، والأهم أن هذا الاجتماع سيوضح الصورة حول تأثير قانون الضرائب الجديد الذي تسعى إدارة ترمب لإقراره، على الاقتصاد الأميركي.

ويترقب المستثمرون كيف سيعمد الفدرالي إلى الموازنة بين السياسة النقدية التيسيرية ، في ظل مستويات التضخم الضعيفة ونمو الأجور الخجول، الذي قلل من اندفاع صناع السياسات الاقتصادية باتجاه رفع الفائدة.

يذكر أن هذا سيكون الاجتماع الأخير لجانيت يلين في ولايتها، وسيليها المحافظ جيرومي باول JEROME Powell الذي كان قد صرح مؤخرا بأنه لا يرى اقتصادا حاميا ما يشير إلى أنه قد لا يتجه إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة، لحين ارتفاع الأجور ومستوى التضخم.

أسعار الدولار

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء بعدما حسم المرشح الديمقراطي المعركة الانتخابية المحتدمة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما شديدة المحافظة مما يقلص الأغلبية الطفيفة بالفعل للجمهوريين في المجلس.

وقد يُصعب تراجع أغلبية الجمهوريين في المجلس على الرئيس دونالد ترمب المضي قدما في خطط الخفض الضريبي وغيرها من عناصر جدول الأعمال الاقتصادي.



وانخفض مؤشر الدولار 0.15 إلى 93.941 بعدما ارتفع إلى 94.219 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.



ونزل الدولار مقابل الين 0.2% إلى 113.35 ين بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع 113.75 ين يوم الثلاثاء.



وصعد اليورو 0.15% إلى 1.1757 دولار بعدما نزل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.17175 يوم الثلاثاء أيضا.



وكان الدولار ارتفع في وقت سابق من الجلسة بدعم بيانات أفضل من المتوقع لأسعار المنتجين يوم الثلاثاء وقبيل موافقة متوقعة بالإجماع على رفع سعر الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم.



وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.3315 دولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3303 المسجل يوم الثلاثاء لكن العملة البريطانية ارتفعت لفترة وجيزة بدعم بيانات أظهرت أن التضخم البريطاني صعد على نحو غير متوقع لأعلى مستوى في ستة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني.