الذهب يستقر بالقرب من أدنى مستوى في 5 أشهر

استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى في نحو 5 أشهر اليوم الأربعاء في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة مجددا في ختام آخر اجتماع له للعام الحالي.



ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة مرتين في 2017 ويتوقع رفعه ثلاث مرات أخرى في العام المقبل.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1242.18 دولار للأونصة. ولا يبتعد هذا كثيرا عن مستوى أمس الثلاثاء البالغ 1235.92 دولار للأونصة وكان أدنى مستوى للذهب منذ 20 يوليو.



وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1243.90 دولار للأونصة.



وسيركز المستثمرون على بيان البنك المركزي الأميركي لاستقاء المؤشرات بشأن زيادات أسعار الفائدة في 2018.



وترفع أسعار الفائدة الأعلى الدولار وتجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 15.67 دولار للأونصة وجرى تداولها بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر 15.61 دولار للأونصة المسجل يوم الثلاثاء.



ولم يطرأ تغير بذكر على البلاديوم وسجل 876.30 دولار للأونصة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2016 عند 868.80 دولار للأونصة الثلاثاء.



وشهد البلاديوم تغيرا لا يكاد يذكر وسجل 1012 دولارا للأونصة.