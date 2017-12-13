كم من المصريين يستطيع شراء عملة واحدة من "بيتكوين"؟

تمكنت العملات الافتراضية الإلكترونية من سحب البساط وجذب الانتباه إليها عالميا وعربيا، وأيضا في السوق المصري.

ورغم تحريم البنك المركزي المصري تداول العملات الافتراضية داخل القطاع المصرفي المصري، لكن حتى الآن لا يعرف عدد كبير من المصريين هذه السوق التي تجاوزت قيمتها السوقية مئتي مليار دولار خلال الفترات الأخيرة.

وتتصدر عملة "بيتكوين" قائمة العملات الافتراضية الأكثر انتشاراً بدعم القفزات الصاروخية التي حققتها منذ بداية العام الجاري مرتفعة من مستوى 979 دولارا في بداية العام إلى أكثر من 19 ألف دولار خلال الأيام الماضية.

لكن يجري تداول "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 16430 دولارا مقابل نحو 997 دولار في بداية العام الجاري، بزيادة تبلغ نحو 15433 دولارا بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1547% منذ بداية العام الجاري فقط.

لكن ورغم أن سعر الـ "بيتكوين" الواحد يتجاوز حالياً وعند مستوى 16430 دولارا نحو 292454 جنيها مصريا، لكن غالبية المصريين ربما لم يسمعوا عن هذه السوق من قبل، وهو ما تؤكده التساؤلات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي من مصريين لا يعرفون ما هي عملة "بيتكوين".

وبحسبة بسيطة فإن إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي يبلغ حالياً نحو 36.703 مليار دولار، وفقاً لآخر أرقام أعلنها البنك المركزي المصري، يساوي نحو 125480 عملة "بيتكوين" فقط عند احتساب الدولار في حدود 17.80 جنيه.

أما السؤال الأهم فيتمثل في كم من المصريين يستطيعون شراء عملة "بيتكوين" واحدة؟

وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن نسب الفقر في ارتفاع مستمر، حيث من المتوقع أن ترتفع النسبة الحالية والتي تصل إلى 28% إلى 35% في خط الفقر الجديد لبحث 2017، وذلك مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ الربع الأخير من العام الماضي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويشير ذلك إلى أن نحو 35 مليون مصري لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم اليومية، وبالتالي فهم بعيدون تماماً عن القدرة على شراء عملة واحدة من "بيتكوين".

وتشير الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة في مصر بلغ نحو 36700 جنيه خلال العام قبل الماضي، ويرتفع في الحضر ليبلغ 42500 جنيه، مقابل نحو 31800 جنيه في الريف خلال العام قبل الماضي، ما يعني أن إجمالي إنفاق الأسرة المصرية خلال عام كامل يساوي أقل من نحو 8% فقط من حجم عملة واحدة من "بيتكوين" التي تساوي حالياً نحو 292500 جنيه.