الدولار ينخفض بعد توقعات المركزي الأميركي حول الاقتصاد

ظل الدولار عند أدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعدما أبقى البنك المركزي الأميركي على توقعاته الاقتصادية دون تغيير مع توقع المستثمرين المزيد من الخسائر، إذا أعلن البنك المركزي الأوروبي عن توقعات أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد.



ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا على نطاق واسع فقد كان بعض المحللين يتوقعون أن يعبر صناع السياسات عن رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد بفضل قانون الضرائب الأميركي، الذي قد يصبح واقعا في الأسابيع القليلة المقبلة.



وانخفض الدولار 0.6% مقابل سلة عملات رئيسية بعد قرار المركزي الأميركي أمس الأربعاء ليفقد بذلك زيادة نحو 2% حققها في الأسابيع الثلاثة الماضية. واستقر مؤشر الدولار اليوم عند 93.46.



ونزل الدولار بشكل طفيف مقابل اليورو إلى 1.1824 دولار حيث يركز المتعاملون على اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم والذي قد يرفع بعض توقعاته الاقتصادية.



وصعد الدولار 0.2% إلى 112.75 ين بعدما نزل 0.9% يوم الأربعاء ومتراجعا بذلك عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 113.75 ين.



وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.3441 دولار قبيل اجتماع بنك إنجلترا المركزي اليوم الذي من المتوقع أن يشهد الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5% بعد رفعه للمرة الأولى منذ عام 2007 في الشهر الماضي.