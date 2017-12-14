الذهب أكبر المستفيدين بعد اجتماع الفيدرالي الأميركي

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الخميس، مع استقرار الدولار، بعد أن هوى في الجلسة السابقة إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وكان رفع الفائدة الأميركية للمرة الثالثة هذا العام متوقعاً على نطاق واسع، وأبقى مجلس الاحتياطي على توقعاته لرفعها ثلاث مرات في 2018 بفعل بواعث القلق من تدني معدلات التضخم.

وكان الدولار قد تراجع أمس بسبب بيانات ضعيفة للتضخم الأميركي في نوفمبر، وإبقاء البنك المركزي على توقعات أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1% إلى 1256.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السابع من ديسمبر عند 1259.11 دولار.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9% لتسجل 1259.20 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.04 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر عند 15.59 دولار في الجلسة السابق.

واستقر البلاتين دون تغير عند 884.65 دولار للأوقية. وكان المعدن قد لامس يوم الثلاثاء أقل سعر له منذ فبراير 2016، فيما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم الذي سجل 1016.80 دولار.