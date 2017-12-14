بنك إنجلترا يبقي الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس، سعر الفائدة دون تغيير، وقال إن التقدم الذي تحقق في محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قلل من مخاطر العملية وقد يعزز الثقة في الاقتصاد.

ووافق صناع السياسات في بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.5%، كما كان متوقعاً بعد شهر من رفعه للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات.

وقال البنك المركزي إن البيانات الاقتصادية المحلية تظهر أن الاقتصاد قد يتباطأ بنهاية العام، لكن الميزانية السنوية التي أعلنها وزير المالية فيليب هاموند في نوفمبر ستعزز النمو بشكل متواضع في الأعوام القليلة المقبلة.

وحصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إعلان من المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، بأن بريطانيا حققت تقدماً كافيا في المحادثات الأولية للانتقال إلى التفاوض بشأن اتفاقية انتقالية واتفاق تجارة للمدى الطويل.

وأبقى بنك إنجلترا على رؤيته بضرورة رفع أسعار الفائدة تدريجياً.

ويأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم من رفع مجلس الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة للمرة الثالثة في العام الحالي.