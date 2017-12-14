"داو جونز" يحلق من جديد فوق 24600 نقطة

صعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك وأنباء بأن خطة الجمهوريين لإصلاح الضرائب تتجه إلى تصويت نهائي في الكونغرس قبل نهاية العام.

وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" مرتفعاً 47.07 نقطة أو ما يعادل 0.19% إلى 24632.50 نقطة، وواصل الصعود في التعاملات المبكرة ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 24672.48 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندر آند بورز500" الأوسع نطاقاً 3.62 نقطة أو 0.14% إلى 2666.47 نقطة، في حين صعد مؤشر "ناسداك المجمع" 11.39 نقطة أو 0.17% إلى 6887.19 نقطة.

وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي للأسهم الأميركية قد كسر حاجز 24000 نقطة للمرة الأولى، في أواخر شهر نوفمبر الماضي، مع حصول بورصة "وول ستريت" على دعم من تعافي أسهم التكنولوجيا، والتقدم في خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب.