الدولار يتراجع مقابل الين وسط سجال الإصلاح الضريبي

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أيام مقابل الين اليوم الجمعة بعد سجال في الكونغرس الأميركي بشأن مشروع لتعديل قانون الضرائب، مما نال من الثقة في أن تمضي الإصلاحات قدما دون تغيير عن صورتها الحالية.

وكانت العملة الأميركية صعدت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر عند 113.750 ين يوم الثلاثاء. لكنها عكست اتجاهها منتصف الأسبوع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكن مع إبداء قلق من تدني التضخم.

وتراجع الدولار أكثر بعد تقارير بأن عضوين جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي يريدان إدخال تغييرات على مشروع مقترح لتعديل قانون الضرائب بالولايات المتحدة.

ونزل الدولار إلى 112.035 ين اليوم منخفضا 0.3%.

وقالت إثير رايخلت محللة سوق الصرف لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "في النهاية سيتوقف الأثر على تفاصيل قانون الضرائب في شكله النهائي. كلما حدث تخفيف لقانون الضرائب كان الأثر أقل على الدولار."

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1792 دولار بعد أن فقد 0.4% أمس الخميس.

وكانت العملة الموحدة تراجعت بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توقعاته للنمو والتضخم بمنطقة اليورو، لكنه تمسك بتعهده بتقديم التحفيز ما دام ضروريا.

وتتجه بيتكوين صوب تحرك أسبوعي سيكون الأصغر منذ أكتوبر تشرين الأول في ظل انحسار التقلبات فيها إثر بدء تداول عقود آجلة لها.

والعملة المشفرة متداولة قرب مستوى قياسي مرتفع عند حوالي 17 ألف دولار على بورصة بتستامب بعد صعودها نحو 15% منذ يوم الاثنين. وستكون مكاسب الأسبوع الحالي هي الخامسة على التوالي.