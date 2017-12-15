حصيلة أداء الأسواق الإماراتية للأسبوع الثاني من ديسمبر

أنهى سوق دبي المالي تداولاته الأسبوعية على انخفاض بنسبة 1.12% وبمقدار38 نقطة عند مستوى 3393 نقطة، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها 2.8 مليار درهم.

وارتفعت التداولات هذا الأسبوع بنسبة 65% مقارنة مع الأسبوع الماضي متأثرة بعدة عوامل، وكان من اللافت للانتباه حركة سهم إعمار العقارية وحجم التداول المرتفع عليه، فقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح استثنائية لمساهميها بمقدار 4 مليارات درهم، وذلك بعد طرح وحدة إعمار للتطوير وتفاعل السهم سلبيا وقاد تراجع السوق في آخر جلستين، ويبدو أن مساهمي الشركة قد توقعوا توزيعات أعلى من ذلك كما حدث عندما وزعت إعمار 9 مليارات درهم عند طرحها وحدة إعمار مولز عام 2014.

ومازالت أسهم شركة دريك أند سكل ومجموعة بيت التمويل الخليجي تحظى بحصة الأسد من التداولات الإسبوعية، بالإضافة إلى سهم أمانات القابضة والذي استمر بنك الإمارات للاستثمار بزيادة حصته بالشركة للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 11.28%.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي للأفراد خلال الأسبوع 265 مليون درهم، كمحصلة بيع.

في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 11 مليون درهم، كمحصلة بيع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات بسوق دبي المالي:

- تجري مجموعة بيت التمويل الخليجي محادثات لشراء أصول في قطاع التعليم، بحسب صحيفة The National وذلك بعد أن باعت جزءا من محفظة مدارسها بنحو 150 مليون دولار، كما أن المجموعة تنوي الاستحواذ على منصة تكنولوجية إماراتية، بالإضافة إلى بنك إقليمي.

- أعلنت وزارة المالية عن اعتماد وتوقيع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد، في الأول من يناير من العام المقبل.

- تم الإعلان عن ميزانية إمارة دبي للعام2018 والتي شهدت أعلى إنفاق في تاريخ الإمارة سيبلغ نحو 57 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي، أنهى السوق الأسبوع على إرتفاع بمقدار 62 نقطة عند مستوى 4339 نقطة، وقفزت تداولات هذا الأسبوع بنسبة 86% مقارنة مع الأسبوع الماضي تبلغ 718 مليون درهم.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات سيكون أثره محدودا على النمو الاقتصادي، وأن ينخفض عجز الموازنة بمقدار النصف تقريبا خلال العام المقبل.

وبدأ التداول على أسهم أدنوك للتوزيع يوم الأربعاء، وكان سعر الاكتتاب تقرر عند 2.50 درهم وسجل في أول يوم للتداول ارتفاعا بنسبة 16% على سعر 2.90 درهم قبل ان يغلق على ارتفاع بنسبة 6%.وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20 مليون درهم، كمحصلة شراء.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات لسوق أبوظبي المالي:

- تمت تغطية الاكتتاب العام لشركة أدنوك للتوزيع الذي انطلق الأسبوع الماضي 22 مرة، بقيمة 3.49 مليار درهم والذي مكّن الشركة من مضاعفة حجم شريحة المستثمرين الأفراد من 5% إلى 10% من إجمالي حجم الاكتتاب.

- كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي "مبارك المنصوري" أن بلاده تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية تستخدم في المعاملات بين البلدين.

- أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3% هذا العام، مقارنة مع 2.7 % في العام الماضي.

- رفع مصرف الإمارات المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.75%.