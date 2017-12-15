حصيلة الأداء الأسبوعي لسوق التداول السعودي

أنهى سوق التداول السعودي تداولاته الأسبوعية على انخفاض بمقدار 10 نقاط عند مستوى 7075 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22.9 مليار ريال هذا الأسبوع.

وارتفعت أحجام التداول لهذا الأسبوع بنسبة 10% عن الأسبوع الماضي متأثرة بالأخبار الإيجابية الصادرة عن تنفيذ خطة تحفيز للقطاع الخاص برأس مال 72 مليار ريال وإعلان سياسات برنامج حساب المواطن والبدأ بصرف المبالغ يوم 21 ديسمبر الحالي، بالإضافة إلى الإعلان عن بنك الصادرات برأسمال 33 مليار ريال لمساعدة وتشجيع الشركات الوطنية للتصدير.

وسجلت 3 شركات أعلى سعر في سنة وهي أسيج عند 18.98 ريال، ومصرف الإنماء عند 18.70، وبنك الرياض عند سعر 12.24 ريال للسهم.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، الأكثر صعودا والأكثر هبوطا خلال الأسبوع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات في السوق السعودية:

- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وجاء من أهمها مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال.

- أعلن خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي على هامش مؤتمر اكتفاء، وهو برنامج تقوم به أرامكو في إطار رؤية السعودية 2030 وأعلن عن إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير، وقد تم رصد 5 مليارات ريال للبنك كدفعة أولى هذا العام.

- وافق مجلس الشورى السعودي على مسودة قانونٍ للإفلاس في المملكة وأوضح بيان حكومي أن مشروع القانون يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول.

- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج حساب المواطن.

- قالت وزارة الإعلام السعودية إن حكومة المملكة ستعلن الموازنة العامة لسنة 2018 بعد إغلاق الأسواق يوم 19 ديسمبر.

- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في أنها وجهت جميع البنوك في المملكة بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج حساب المواطن التي يتم ايداعها في حسابات المستحقين، وألا تقتطع منها لصالح البنوك أية قيمة مالية للقروض الشخصية أو التمويلية.

- أعلنت شركة إسمنت العربية تمديد فترة الحصرية للاتفاقية المتعلقة باندماج محتمل مع شركة أسمنت الصفوة مرة أخرى لمدة 14 يوماً إضافيا وحتى 21 من ديسمبر الجاري وتلتزم بموجبها شركة إسمنت الصفوة وشركة إسمنت العربية بعدم مناقشة أحكام الشراء مع أية أطراف أخرى لغرض اندماج أو استحواذ محتمل.

- أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن صدور حكم ابتدائي لصالحها باسترداد الرسوم التأمينة من شركة عافية العالمية، وكانت الدعوة المرفوعة من قبل صادرات تطالب شركة عافية باسترداد رسوم بقيمة 15 مليون ريال لم يتم استردادها بعد انتهاء التعاقد في الربع الأول من العام 2016

- أظهرت بيانات سوق الأسهم "تداول" أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت إلى صافي شراء للأسهم السعودية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انحسار المخاوف من تأثير حملة مكافحة الفساد التي قامت بها الحكومة.

- أرامكو السعودية ترفع خطط الإنفاق إلى 414 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

- أقر مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017 وسيتم توزيع 0,75 ريال لكل سهم وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية.

- قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان إن الشركة لديها سيولة حجمها 3 مليارات ريال تخطط لاستثمارها في مشروعات خارج المملكة.

- أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، عن موافقة مجلس إدارتها على خطة تحول استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة أعمال الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها على المدى البعيد وسيتم تنظيم نشاط الشركة في أربعة قطاعات أعمال أساسية هي السفر والفنادق والأعمال المساندة والاستثمارات.

- توقعت شركة الراجحي كابيتال تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 182 مليار ريال، أي أقل من التقديرات الحكومية التي بلغت 198 مليار ريال، ما سيكون له أثر إيجابي على عائدات 2018 وذلك نظرا لانخفاض الدين الحكومي.

- وقعت شركة التعدين العربية السعودية معادن إتفاقية لتمديد قرض المرابحة الدوّار لمدة 5 سنوات إضافية مع 11 بنكا وخفضت الشركة قيمة التمويل من 9 مليارات إلى 7.5 مليار ريال، ما يعكس انخفاضا في المتطلبات التمويلية للشركة.