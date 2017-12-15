سجلت بتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 17750 دولاراً اليوم الجمعة مرتفعة 8% عن اليوم السابق وسط مخاوف متنامية إزاء مخاطر الاستثمار في العملة شديدة التقلبات والمضاربة.
ويثير الصعود الفلكي للعملة المشفرة - أكثر من 1700% منذ بداية العام - بواعث قلق من فقاعة قد تنفجر انفجاراً مدويا.
وارتفعت بتكوين أكثر من 77% في ديسمبر كانون الأول وحده لتتجه صوب أفضل أداء شهري لها بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2013.
وسجلت العملة في تعاملات اليوم 17752.99 دولار على بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ.
مستوى قياسي مرتفع جديد لعملة بتكوين رغم تنامي التحذيرات
سجلت بتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 17750 دولاراً اليوم الجمعة مرتفعة 8% عن اليوم السابق وسط مخاوف متنامية إزاء مخاطر الاستثمار في العملة شديدة التقلبات والمضاربة.