32 مليار جنيه مكاسب أسبوعية لسوق مصر بدعم مشتريات عربية

استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الخضراء بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين العرب، مقابل مبيعات طفيفة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

واستقبلت البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، سهم شركة "ابن سينا فارما" والتي تعد رقم 221 من الشركات المكونة للسوق، وحقق السهم ارتفاعات كبيرة تجاوزت نحو 16% بأول يوم تداول.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 32 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.05%، وذلك بعدما ارتفع من نحو 788.7 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 820.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد صعد المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 2.69% بعدما أضاف نحو 385 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 14294 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 14769 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع، نحو 723.6 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وارتفع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 2.02% في أسبوع عند مستوى 74.19 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 706.9 مليون جنيه، بحجم تداولات 9.56 مليون سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 4.82% مضيفاً نحو 37 نقطة بعدما صعد من مستوى 767 نقطة ليسجل نحو 804 نقاط بنهاية تعاملات جلس أمس الخميس، محققاً بذلك أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر سبتمبر الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع، بصافي 418.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بقيمة 299 مليون جنيه و119.4 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 64.3% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على 23.4% و12.3% على الترتيب.

واتجهت تعاملات الأفراد خلال تعاملات الأسبوع نحو البيع بصافي 649.1 مليون جنيه ليستحوذوا على 59.1%، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق نحو الشراء ليستحوذوا على 40.9% من إجمالي التداولات.