آمال خفض الضرائب الأميركية تحلق بأسهم وول ستريت

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة جديدة مدعومة بمكاسب لمختلف القطاعات مع تزايد تفاؤل المستثمرين بأن مشروع قانون لإصلاح الضرائب طال انتظاره يخفض معدلات ضريبة الشركات سيحصل على دعم كاف من المشرعين لإقراره.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعية جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 143.08 نقطة، أو ما يعادل 0.58 بالمئة إلى 24651.74 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.80 نقطة أو 0.89 بالمئة ليغلق عند 2675.81 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 80.06 نقطة أو 1.17 بالمئة إلى 6936.58 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.32 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.91 بالمئة وناسداك 1.41 بالمئة، بحسب رويترز.

يتوقع إقرار قانون خفض الضرائب الذي وعد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل في الكونغرس مع إعلان السيناتورين الجمهوريين مارك روبيو وبوب كوركر الجمعة تأييدهما له بعد تردد، بحسب فرانس برس.

تبنى الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ حيث يشكل الحزب أغلبية نسختيهما من التعديل الضريبي ونشر نص توفيقي في وقت متأخر من الجمعة.