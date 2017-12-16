أونصة الذهب.. أول ارتفاع بـ 4 أسابيع لـ 1256 دولارا

تشبثت أسعار الذهب بمكاسبها التي سجلتها في وقت سابق لتغلق مرتفعة وتسجل أول زيادة أسبوعية في 4 أسابيع مع مقاومتها ضغوط من صعود أسواق الأسهم التي ما زالت تلقى دعما من زيادة في أسعار الفائدة قررها البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وارتفع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة إلى 1256.49 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7 بالمئة بعد أن تعافى من أدنى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1235.92 دولار الذي هوى إليه يوم الاثنين.

وزادت عقود الذهب الأميركية الأكثر نشاطا تسليم فبراير شباط 0.03 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1257.50 دولار للأوقية.

وأسعار الذهب مرتفعة حوالي 9 بالمئة عن مستواها في بداية العام في حين صعدت الأسهم العالمية والمعادن الصناعية حوالي 20 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.07 بالمئة إلى 1021.97 دولار لكنه ينهي الأسبوع مرتفعا بعد أن سجل يوم الخميس 1038 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2001.

وارتفعت الفضة 1.12 بالمئة إلى 16.04 دولار للأوقية مسجلة أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع. وصعد البلاتين 1.05 بالمئة إلى 887.74 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على ارتفاع طفيف.