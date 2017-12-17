سوق دبي المالي يطلق خدمات البيع على المكشوف

أطلق سوق دبي المالي، اليوم، خدمة البيع على المكشوف المنظم بعد إتمام جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة.

وتتيح الخدمة للمستثمرين إمكانية اقتراض أوراق مالية مدرجة ومن ثم بيعها, مع الرهان على تراجع سعرها وقت إعادتها لمالكها، وبالتالي تحقيق الربح.

وعلى شركات الوساطة في سوق دبي التأكد من وجود الأوراق المالية المقترضة في حساب العميل.

وتقدمت سبع شركات وساطة مالية بطلبات الحصول على الترخيص، وتتم في المرحلة الحالية مراجعة تلك الطلبات تمهيداً لتوفير الخدمة.

يذكر أن سوق أبوظبي بدأت البيع على المكشوف في أكتوبر، فيما بدأت السعودية في ابريل الماضي.