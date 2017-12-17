"الخرافي" تواصل بيع استثماراتها بالبورصة لتسديد ديونها

تواصل مجموعة الخرافي في التخارج من استثماراتها في البورصة الكويتية، في ظل خطة وضعتها لبيع استثماراتها مقابل تسديد ديونها المعلقة منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات.

فبعد أن تخارجت من حصصها في أكبر شركاتها "أمريكانا" الكويتية للأغذية و"زين" للاتصالات المتنقلة، اتفقت مع شركة تابعة للمركز المالي الكويتي للتخارج من نسبة 29.5% من حصتها في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

تخارجات لعامين مقبلين

وقالت مصادر مسؤولة في مجموعة الخرافي لـ"العربية" إن التخارج من الاستثمارات سيستمر نحو عامين مقبلين، بهدف تسدد كامل ديون المجموعة حيث يتبقى بين 20 إلى 25% من الديون في البنوك الكويتية بعد بيع "أمريكانا" و"زين"، وبعد ذلك سيتم إعادة هيكلة المجموعة بهدف فصل الملكيات المتبقية.

وتعتبر مجموعة الخرافي العائلية بين أكبر المجموعات الاستثمارية في الكويت، وقد وصلت إلى الجيل الرابع من العائلة، ويفضل أبناء هذا الجيل تسديد الديون وفك التشابك في الملكيات الكثيرة والمنتشرة محليا وخارجيا واعادة توزيعها بشكل عادل بينهم.

بيع "السفن"

ولا يكاد يخلو أسبوع في البورصة من دون إعلان مجموعة الخرافي عن بيع حصص في شركاتها، إذا أعلنت الأسبوع الماضي عن بيع حصصها في شركة السفن، وصباح اليوم الأحد عن بيع حصص في شركة المال للاستثمار.

وفي تفاصيل بيع "السفن"، قالت شركة المركز المالي إن شركة تابعة لها هي "أم .اتش. أي هولدنغ ليمتد" وقعت اتفاقية مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (ذراع مجموعة الخرافي الاستثمارية) لشراء حصة "الخير" المذكورة بسعر 320 فلسا للسهم الواحد، وهو أعلى بنسبة 37% من سعر السهم في السوق كما في إغلاق الخميس الماضي.

تخارجات أخرى

من ناحية أخرى أعلنت المجموعة عن موافقتها اليوم على بيع نحو 19% من أسهم شركة المال للاستثمار لخالد الزيد بسعر 43 فلساً للسهم.

وفي صفقة بحجم 1.350 مليار دولار، باعت مجموعة الخرافي في 12 نوفمبر الماضي حصتها البالغة 12% في شركة "زين" للاتصالات المتنقلة إلى شركة "عمانتل". وفي صفقة ضخمة أخرى نفذتها المجموعة في بداية هذه السنة، باعت من خلالها حصتها في شركة أمريكانا البالغة نحو 67% مقابل 2.3 مليار دولار لكونسورتيوم سعودي-إماراتي بقيادة محمد العبار.