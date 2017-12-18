أسهم الشركات المالية والمصدرين تدعم "نيكاي"

سجل مؤشر "نيكاي" القياسي أعلى زيادة فيما يزيد عن شهر، اليوم الاثنين، بفضل أسهم الشركات المالية والمصدرين التي لاقت رواجاً، في حين تعافت أسهم شركات البناء من الخسائر التي منيت بها بعد أنباء عن مداهمة مدعين مقار شركتي بناء على الأقل بسبب انتهاكات لقانون منع الاحتكار.

وأغلق "نيكاي" مرتفعا 1.55% إلى 22901.77 نقطة، وهو أكبر مكسب منذ السابع من نوفمبر وأعلى مستوى إغلاق في أسبوع.

وعزز المعنويات الأداء في "وول ستريت" يوم الجمعة، في ظل توقعات بإقرار مشرعين أميركيين إصلاحات ضريبية طال انتظارها.

وسجل قطاعا البنوك والتأمين أفضل أداء وزادا 2.37% و2.80% على التوالي.

وارتفع سهم "ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال غروب" 2.89%، ومجموعة "سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب" 1.54%، و"داي-إيتشي لايف هولدنغز" للتأمين 2.84%.

وصعد قطاع البناء 0.12% ومحا الخسائر التي مني بها بعدما داهم مدعون في طوكيو مقار شركتي بناء على الأقل بدعوى انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار، مرتبطة بمشروع خطة سكك حديدية تكلفته 80 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركات التصدير ومن بينها "تويوتا موتور" 2.81% و"هوندا موتور" 1.27% و"تي.دي.كيه" 2.55%.

وزاد أيضا مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.36% إلى 1817.90 نقطة.