الدولار يهبط وسط حذر بشأن الإصلاح الضريبي في أميركا

هبط الدولار أمام سلة عملات رئيسية، اليوم الاثنين، وسط حالة من الحذر قبيل التصويت في الكونغرس الأميركي على إصلاح ضريبي بعدما تحرك مشروع القانون خطوة أخرى نحو إقراره مطلع الأسبوع القادم.

وارتفعت العملة الأميركية بعدما وضع الجمهوريون في لجنة التفاوض بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة، اللمسات النهائية على إصلاح ضريبي شامل يشمل خفضا كبيرا في ضرائب الشركات.

لكنه هبط اليوم بفعل بعض الضبابية بشأن ما إذا كان مشروع القانون سيتم تمريره أم لا ومع تسلل بعض الشكوك بشأن الأثر الداعم للنمو الذي سيكون للإصلاحات الضريبية.

ومقابل سلة عملات رئيسية، انخفض الدولار 0.2% إلى 93.800.

واستفاد اليورو من تراجع الدولار حيث صعد 0.25% إلى 1.1777 دولار.

واستقرت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية عند 112.70 ين بعدما كانت قد ارتفعت 0.2% يوم الجمعة.

وانخفضت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 18 ألفا و764 دولارا في بورصة بتستامب. وكانت العملة بلغت مستوى قياسيا عند 19 ألفا و666 دولارا يوم الأحد.