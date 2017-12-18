العقود الآجلة للبتكوين تحتل منصة أكبر في بورصة CME

بدأت بورصة CME التداول على العقود الآجلة للبتكوين أمس، وذلك بعد أسبوع من قيام نظيرتها Cboe بالخطوة ذاتها.

ولكن تعتبر بورصة CME لاعبا أكبر للعقود الآجلة، وقد قامت بتسعير أدق للعقود، حيث تم التداول على العقود الآجلة في يومها الأول بسعر أعلى من البتكوين بـ2% فقط، فيما وصلت هذه النسبة إلى 13% في اليوم الأول للتداول في Cboe.

وقررت بورصة CME إيقاف التداول على هذه العقود مؤقتا في حال ارتفاعها بـ7% أو انخفاضها بـ13%، كما وضعت سقف نسبته 20% لتقلبات الأسعار.

إلى ذلك، تشهد الأسواق اتجاه جديد، مع تراجع استثمارات صناديق التحوط في الذهب، لصالح الاستثمار في العقود الآجلة للعملات الرقمية، والأسهم.

وأظهرت بيانات الأسواق المالية تراجع استثمارات الصناديق في الذهب بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، مع اتجاه أسعار المعدن النفيس إلى أسوأ أداء فصلي منذ عام.

وساهم ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، في تراجع الإقبال على الذهب كاستثمار آمن، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على الأسعار نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتصاعد التوقعات بموافقة الكونغرس على خطة Trump للإصلاح الضريبي.