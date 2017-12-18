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خطة ترمب الضريبية تدفع الذهب لتحرك في نطاق ضيق

المصدر: العربية.نت
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تحرك الذهب في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، وتعرض لضغوط بفعل قوة الأسهم والدولار بعدما اقتربت خطة إصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة خطوة أخرى من إقرارها.

وصعد الذهب 0.1% إلى 1256.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة مماثلة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1259.30 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وحقق الدولار مكاسب متواضعة اليوم بعدما لقي دعما من تصريحات مسؤولين كبار بالحزب الجمهوري توقعوا أن يقر الكونغرس إصلاحات ضريبية هذا الأسبوع.

وقد يجري التصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء، ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيعه قبل نهاية هذا الأسبوع.

وارتفعت الأسهم في آسيا بفضل صعود وول ستريت لمستويات قياسية مع توقعات بإقرار قانون الضرائب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% إلى 16.06 دولار للأونصة، بينما استقر البلاديوم عند 1022.35 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.6% ليسجل أعلى مستوى منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول عند 898.90 دولار للأونصة.

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