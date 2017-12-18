الاكتتاب بأسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمصر

ينطلق، الثلاثاء، الاكتتاب في 24% من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي البالغ 200 مليون جنيه بالبورصة المصرية.

وقال شريف عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في مقابلة مع "العربية"، إن شركة التوفيق هي من أول 3 شركات تعمل في مصر بمجال التأجير التمويلي، موضحا أن الشركة التي تعمل وفق أحكام الشريعة مملوكة من جهتين 10% لبنك البركة و90% لشركة الملتقى العربي.

وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات الشراء، الأحد المقبل، وذلك بسعر للسهم حده الأقصى 6.93 جنيه.

وسيتم تقسيم الطرح على شريحتين: الأولى هي الطرح العام للجمهور تمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 6% من أسهم الشركة. والثانية للطرح الخاص الذي يعادل 75% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 18% من أسهم الشركة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة.

وستقوم شركة فاروس بدور مدير الطرح، فيما تقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.