"دبي المالي" يدرج أسهم "المصرف الخليجي التجاري"

يشهد سوق دبي المالي في قطاع الشركات الأجنبية اليوم انطلاق التداول على سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري، بعد أن تم إدراج "الوطنية الدولية القابضة" في نوفمبر 2016.

يشار إلى أن المصرف الخليجي تأسس عام 2004 في البحرين ويبلغ رأسماله 300 مليون دينار بحريني. ولن تزيد نسبة الأسهم المدرجة في سوق دبي عن 10%. ولن يسمح بالمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% بالمصرف بالتداول في سوق دبي المالي.

يذكر أن مجموعة بيت التمويل الخليجي GFH أكبر المساهمين في المصرف الخليجي بحصة 47%، فيما يساهم بنك الإمارات الإسلامي بنحو 8.5%.