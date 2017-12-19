هيئة السوق المالية توافق على طرح "صندوق الراجحي ريت"

وافقت هيئة السوق المالية على طلب "شركة الراجحي المالية" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق الراجحي ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان لها "يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه".

وأشارت إلى إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق الراجحي ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وشهد السوق السعودي منذ نوفمبر من العام الماضي إدراج 7 صناديق عقارية متداولة، تمثلت في كل من صندوق "الرياض ريت" وصندوق "الجزيرة موطن ريت" وصندوق "جدوى ريت الحرمين"، وصندوق "تعليم ريت" وصندوق "المعذر ريت" وصندوق "مشاركة ريت"، وصندوق"مُلكيّة – عقارات الخليج ريت".

ووافقت الهيئة مؤخرا على طرح "صندوق "المشاعر ريت"، و"صندوق الأهلي ريت (1)" و"صندوق وساطة ريت" و"صندوق سدكو كابيتال ريت" و"صندوق دراية ريت" .

