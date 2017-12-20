إصلاح الضرائب الأميركية يقفز بأسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأربعاء، بدعم توقعات أن الحكومة الأميركية ستطبق أكبر إصلاحات ضريبية في نحو 30 عاما مما أبقى الدولار مستقرا.

وزاد الذهب بأكثر من 2% مرتفعا من أدنى مستوى في 5 شهور عند 1235.92 دولار للأوقية (الأونصة) يوم 12 ديسمبر بدعم من ضعف الدولار الذي يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1264.52 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1267.70 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر في وقت سابق الشهر الجاري لكنه استقر اليوم بعدما وافق مجلس الشيوخ على إصلاح ضريبي شامل بقيمة 1.5 تريليون دولار قد يعزز النمو الاقتصادي الأميركي.

وبين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وسجلت 16.12 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 916.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم أيضا 0.3 % إلى 1025.22 دولار للأوقية.