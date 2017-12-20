بعد قفزة 8900%.. لماذا باع مؤسس Litecoin كل رصيده؟

قام مؤسس خامس أكبر عملة رقمية في العالم تحت اسم "لايت.كوين" Litecoin ببيع كامل استثماراته من هذه العملة الرقمية أو التبرع بها، وذلك بعد أن ارتفع سعرها من 4 دولارات بداية العام الحالي، وصولا إلى 360 دولاراً حاليا، ما يشكل قفزة خيالية بنسبة 8900%.

وأرجع مؤسس عملية "لايت كوين" خطوته المثيرة للجدل، إلى تضارب المصالح، كونه يقدم نصائح حول العملة الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال CHARLIE LEE إنه على الرغم من تحقيقه ثروة بفضل عملة الـ Litecoin إلا أن نجاحه لم يعد يرتبط بنجاحها، وإنه سيستمر بتطويرها.

وكانCHARLIE LEE وهو مهندس إلكترونيات في سان فرانسيسكو، قد أسس هذه العملة في عام 2013.