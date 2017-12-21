الأسواق تترقب نتائج انتخابات كاتالونيا المحلية مجددا

تترقب الأسواق مرة أخرى نتائج انتخابات إقليم كاتالونيا المحلية التي ستجرى الخميس، خوفا من تصويتٍ جديد على استقلال الإقليم عن إسبانيا، مما قد يؤدي إلى هزة جديدة للأسواق الأوروبية والعالمية.

وفيما تظهر نتائج استطلاعات الرأي تقاربا ملموسا بين مؤيدي ومعارضي انفصال الإقليم، فإن الحكومية الإسبانية تأمل في عدم حصول أي من الأحزاب المؤيدة للانفصال على أغلبية البرلمان، وهو ما سيعرقل خطط الانفصال في المستقبل القريب.

وسيؤدي التصويت لصالح الانفصال إلى إضعاف ثقة المستثمرين واضطراب الأسواق الأوروبية، حيث يمثل الاقتصاد الكاتالوني محركا أساسيا للاقتصاد الإسباني، ويتجاوز حجمه اقتصاد دولة البرتغال.