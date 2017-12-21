الذهب ينزل عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

عكست أسعار الذهب اتجاهها وتحولت إلى الانخفاض، اليوم الخميس، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع صعود الدولار.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1265.02 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق أفضل مستوى له منذ السادس من ديسمبر كانون الأول عند 1268.26 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1268.30 دولار للأونصة.

وقال نعيم أسلم محلل السوق لدى ثينك ماركتس يو.كيه "الضعف الحالي في سعر الذهب يرجع بالأساس إلى قوة الدولار."

وارتفع الدولار مقابل الين اليوم بعد أن عزز هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي التوقعات بأن البنك لا يتعجل الخروج عن سياسة التيسير النقدي البالغ التي ينتهجها.

واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 16.17 دولار للأونصة بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عندما سجلت 16.26 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.5% إلى 913.50 دولار للأونصة بعد تسجيل أفضل سعر له منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1027.57 دولار.