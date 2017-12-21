صناديق عربية وأجنبية تشتري 11.2% من "بلتون" بمصر

قام المساهمون الرئيسيون بشركة "بلتون" المالية القابضة ببيع حصة تبلغ نحو 11.2% من أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين تضم مؤسسات أميركية وعربية ومصرية، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية وهو ما يعكس رغبة المستثمرين الأجانب بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وتأتى هذه الخطوة بهدف زيادة السيولة على سهم "بلتون" وتدعيم قاعدة المستثمرين بالسوق المصري بشكل عام والشركة بشكل خاص في ظل الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو بالاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

وبذلك تبلغ نسبة التداول الحر نحو 22.7% لأسهم شركة "بلتون" المالية القابضة بعد إتمام الصفقة.