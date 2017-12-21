أدوات الدين في الأسواق الناشئة تجتذب 1.30 تريليون دولار

أظهر مسح اقتصادي أجرته رابطة إي.إم.تي.إيه لتداولات واستثمارات ديون الأسواق الناشئة، أن حجم التعاملات في أدوات الدين للأسواق الناشئة بلغ نحو 1.30 تريليون دولار في الربع الثالث من 2017، بزيادة 15% من 1.13 تريليون دولار في الربع الثاني.



ووجد البحث أن إجمالي حجم التعاملات في الربع الثالث هبط 6% من نحو 1.38 تريليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وانخفض إجمالي حجم تداولات أدوات الدين المحلية 16% على أساس سنوي إلى 736 مليار دولار في الربع الثالث من 878 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.



وقالت إي.إم.تي.إيه في بيان إن المشاركين في المسح أفادوا بأن التعاملات في منطقة آسيا كانت أكبر من أميركا اللاتينية للمرة الأولى منذ بدء المسح الذي تجريه الرابطة منذ عشرين عاما.



وجمع المسح بيانات من 45 جهة تضمنت بنوكا استثمارية وتجارية كبيرة وشركات لإدارة الأصول وصناديق للتحوط، وغطى أكثر من 90 دولة في الأسواق الناشئة.