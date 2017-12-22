أبرز العوامل التي حركت أداء سوق السعودية خلال أسبوع

أنهى سوق التداول السعودي تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بمقدار 134 نقطة وبنسبة 1.89% عند مستوى 7209 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليار ريال هذا الأسبوع.

وكان من أهم ما يميز هذا الأسبوع صدور أرقام الموازنة للعام القادم والأرقام الفعلية لميزانية العام الحالي، والتي نلخصها بالتالي:-

- تتميز الموازنة للعام القادم عن غيرها من الميزانيات السابقة بأنه جرى إعدادها وفق آلية تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

- الميزانية الفعلية للسعودية لعام 2017 تضمنت إنفاق 926 مليار ريال

- الإيرادات الفعلية للسعودية لعام 2017 بلغت 696 مليار ريال

- ميزانية 2017 النهائية تضمنت عجزا بقيمة 230 مليار ريال

- توقعات بتحقيق السعودية لإيرادات في 2018 عند 783 مليار ريال

- تقدير عجز الموازنة السعودية في 2018 عند 195 مليار ريال

- العجز المقدر في 2018 يقل بنحو 1.5% عن تقديرات 2017

- السعودية تعلن عن موازنات تقديرية للسنوات الست القادمة

- السعودية تتوقع تراجع العجز تدريجيا حتى تحقيق فائض مالي في 2023

- توقعات بتجاوز موازنة السعودية حاجز التريليون ريال ابتداء من 2019

- توقعات بتأمين 85 مليار ريال في 2018 من الضرائب

- 2.5 مليار ريال مرصودة شهريا في موازنة 2018 لتمويل حساب المواطن

- تقدير الإنفاق الرأسمالي للسعودية في 2018 عند 338 مليار ريال

- انكماش الاقتصاد 0.5% في 2017 وتوقعات بنمو 2.7% في 2018

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، الأكثر صعودا والأكثر هبوطا خلال الأسبوع.

أهم أخبار الشركات والافصاحات في السوق السعودية:



- أكدت وزارة المالية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من العام المقبل والذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً

- تم إطلاق الدفعة الحادية عشر من برنامج سكني التي شملت أكثرَ من 36 ألفَ منتج سكني وتمويلي.

- أطلق صندوق التنمية العقارية مسارا جديدا يسمح للمواطنين بتحويل قروضهم القائمة مع البنوك إلى تمويل مدعوم من الصندوق

- أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 183 مليون ريال عن العام المالي الحالي، وبلغت نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 5% ، وحصة السهم الواحد نصف ريال.

- أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الحالي بواقع 2.20 ريال للسهم وهي أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى توزيع ريالين فقط للسهم.

- أكدت شركة شعاع كابيتال ان العام المقبل سيكون عاما مهما للسعودية مع تطبيق الإصلاحات المخططة إضافة إلى إمكانية دخول مؤشر السوق ضمن مؤشرات FTSE و MSCI للأسواق الناشئة.

- بدأ برنامج "حساب المواطن" إيداع المبالغ الخاصة بالمستحقين في الدفعة الأولى، علما أن الحد الأدنى هو 300 ريال للأسرة والفرد المستقل، وأوضح البرنامج أنه يمكن للمستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق في "حساب المواطن" باستخدام الحاسبة التقديرية.

- أوضحت وكالة موديز في تقريرها حول الموازنة السعودية انها لم تغير وجهة نظرها بشأن قوة المالية السعودية مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق خارج الموازنة من خلال الصناديق الحكومية والبالغة 133 مليار ريال سيدعم النمو الاقتصادي العام المقبل.