أسعار الذهب تحوم دون أعلى مستوى في أسبوعين

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوعين في تعاملات محدودة اليوم الجمعة مع ارتفاع الأسهم والدولار ليظل المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.



وسجل الذهب 1267.08 دولار للأونصة في التعاملات الفورية دون تغير يذكر بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر كانون الأول عند 1268.91 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المعدن 0.95%.



ولم تسجل عقود الذهب الأميركية الآجلة تغيرا يذكر أيضا عند 1270.40 دولار للأونصة.



وارتفع الدولار اليوم الجمعة وإن كان ظل على مسار تسجيل خسارة أسبوعية بينما هبط اليورو بعدما أظهرت نتائج التصويت في قطالونيا تحقيق الانفصاليين فوزا في ضربة لمدريد.



وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد بيانات مشجعة أظهرت استقرار نمو الاقتصاد الأميركي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1039.50 دولار للأونصة. ويجري تداول المعدن عند أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2001.



وزادت الفضة 0.5% إلى 16.17 دولار للأونصة بينما انخفض البلاتين 0.4% إلى 911.50 دولار للأونصة.