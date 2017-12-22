مبيعات محلية تكبد بورصة مصر 5 مليارات جنيه في أسبوع

دفعت المبيعات القوية للمستثمرين المصريين البورصة المصرية إلى الأداء العرضي المائل للهبوط، وتكبدت غالبية الأسهم المدرجة خسائر طفيفة باستثناء شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي سجلت ارتفاعات جيدة على مدار جلسات الأسبوع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.3 مليار جنيه، بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.64%، وذلك بعدما تراجع من نحو 820.7 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 815.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 0.68% بعدما فقد نحو 101 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً من مستوى 14769 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 14668 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال الأسبوع، نحو 690 مليون سهم، بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.23% في أسبوع عند مستوى 74.02 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 299.4 مليون جنيه، بحجم تداولات 4.08 مليون سهم.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.16% عند مستوى 1943 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 2.57% مضيفاً نحو 21 نقطة بعدما صعد من مستوى 804 نقطة ليسجل نحو 825 نقطة بنهاية تعاملات جلس أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال جلسات الأسبوع، بصافي 431.5 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 290.7 مليون جنيه و140.8 مليون جنيه على التوالي.

وخلال جلسة أمس الخميس، أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها على تراجع وسط شح السيولة. وبلغ حجم التداول خلال جلسة أمس نحو 145 مليون سهم، بقيمة 698.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.34 ألف عملية.

وغلب التراجع على الأسهم القيادية، وتصدر تلك التراجعات سهم "سوديك" بنسبة 4.5%، يليه "الحديد والصلب" بنسبة 4.16%، و"عامر جروب" بنسبة 2.94%.

وفي المقابل، تصدر سهم "ايسترن كومباني" قائمة الخسائر بنسبة 7.16%، يليه "جلوبال تيلكوم" بنسبة 1.41%، و"أوراسكوم للاتصالات" بنسبة 1.41%.