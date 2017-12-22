نيكاي يرتفع بقيادة البنوك وشركات تداول السلع الأولية

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب محدودة اليوم الجمعة مع تبدد أثر ضعف أسهم قطاع الأدوية بفعل المكاسب التي تحققت في قطاعي البنوك وشركات تداول السلع الأولية.



وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.2% إلى 22902.76 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، زاد المؤشر 1.6%، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية في أكثر من شهر.



وحقق قطاعا البنوك وشركات التجارة أداء فاق أداء السوق حيث صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.9% بينما زاد سهم ايتوشو كورب 2.4%.



وهبط مؤشر قطاع الأدوية 1.4% ليتصدر قائمة القطاعات الأسوأ أداء.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1829.08 نقطة.

