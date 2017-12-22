هذه هي حصيلة الأداء الأسبوعي لأسواق الإمارات

أنهى سوق دبي المالي الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة %0.83 وبمقدار 28 نقطة عند مستوى 3365 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم.

وانخفضت قيمة التداولات هذا الأسبوع بنسبة 40% مقارنة بالأسبوع الماضي، وارتد سهم إعمار العقارية بعد التراجعات الكبيرة بعد طرح وحدة إعمار للتطوير ونجح بالإغلاق فوق حاجز 7 دراهم.

وكما كان جليا بوضوح التداولات على سهم شركة الاتحاد العقارية يوم الخميس والتي استحوذت على 50% من حجم تداولات السوق، وأظهرت بيانات السوق ارتفاع حصة امتلاك صندوق Bluestone من 5% إلى 9.68% في الشركة بعد تداولات الخميس.

ومن بين الملاك الجدد فوق حصص 5% في سوق دبي المالي، ظهر اسم عادل عبد الحميد الحوسني كمالك بنسبة 5.32% من شركة دريك أند سكل والتي استمر استحواذها على أكبر قيمة للتداول للأسبوع الثاني على التوالي.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.



وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي للأفراد خلال الأسبوع 34 مليون درهم، كمحصلة بيع.

في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 75 مليون درهم، كمحصلة بيع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات بسوق دبي المالي:

- أطلق سوق دبي المالي خدمة البيع على المكشوف المنظم بعد إتمام جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، وتقدمت سبع شركات وساطة مالية بطلبات الحصول على ترخيص الخدمة ويتم في المرحلة الحالية مراجعة تلك الطلبات تمهيداً لتوفير الخدمة.

وفي سوق أبوظبي المالي، أنهى السوق تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بمقدار 10 نقاط عند مستوى 4349 نقطة، وبتداولات بلغت 712 مليون درهم.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.



وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20 مليون درهم، كمحصلة شراء.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات لسوق أبو ظبي المالي:

- رفضت محكمة الاستئناف في لندن الطعن المقدم من شركة دانة غاز حول قرار بالسماح لصندوق Blackrock للمشاركة في إجراءات المحكمة الإنجليزية.

- أعلنت شركة الدار العقارية عن استكمال صفقة الاستحواذ على البرج الدولي بقيمة 658 مليون درهم.