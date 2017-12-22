"بتكوين" دون 13 ألف دولار وتتجه لأسوأ أسبوع منذ 2013

هبطت عملة بيتكوين دون 13 ألف دولار اليوم الجمعة بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار يوم الأحد.



وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 مرة منذ بداية العام حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.



ورغم تلك الارتفاعات، هبط بيتكوين بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة اليوم الجمعة. وانخفضت العملة إلى 12 ألفا و560 دولارا في بيتستامب مسجلة هبوطا بنحو 20% خلال اليوم.



وجرى تداول العملة بانخفاض بلغ 15% عند 13 ألفا و320 دولارا لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر من ثلاثة أشهر.