تراجع المؤشرات الأميركية قبل عطلة نهاية العام

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في تعاملات ضعيفة قبل عطلة نهاية أسبوع تعقبها عطلة عيد الميلاد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 28.23 نقطة، أو ما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 24754.06 نقطة، بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.23 نقطة، أو 0.04 بالمئة، ليغلق عند 2683.34 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 5.40 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 6959.96 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 0.42 بالمئة، وستاندر آند بورز 0.29 بالمئة، وناسداك 0.34 بالمئة.