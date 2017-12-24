بلومبيرغ: أبوظبي تخطط لإصدار أذون خزانة للمرة الأولى

صرحت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" أن حكومة أبوظبي تخطط لإصدار أذون خزانة للمرة الأولى خلال العام المقبل، في إطار سعيها لتطوير سوق الديون بالعملات المحلية.

وأضافت المصادر أن الحكومة تناقش مع بنوك دولية ومحلية الإجراءات الخاصة بطرح أذون الخزانة، مع توقعات بأن يتم الانتهاء من اللوائح وبدء المبيعات خلال عام 2018.

وأفاد التقرير بأن الإمارات تعمل على سن قانون لإصدار ديون محلية في إطار البحث عن مصادر مختلفة لتمويل عجز الموازنة.

وكانت وكالة Fitch قد قالت العام الماضي إن الدائرة المالية بأبوظبي تعمل مع البنك المركزي على خطة لإصدار ديون محلية، دون الإشارة إلى حجمها أو توقيت طرحها.