خصخصة بورصة الكويت..مناقصة جديدة للخدمات الاستشارية

أعلنت هيئة أسواق المال في الكويت عن طرح مناقصة لتقديم خدمات استشارية لشركة بورصة الكويت، للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال "البورصة".

وأفادت الهيئة بأن تاريخ طرح المناقصة سيبدأ من الأحد 19 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير 2018.

يذكر أن هذه المناقصة تطرح للمرة الثالثة، حيث ألغيت مناقصتان سابقتان بهذا الشأن، نظراً لوجود بعض الملاحظات عليهما.

وكانت هيئة أسواق المال قد أعلنت في إبريل الماضي طرح مناقصة مشروع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والمحولة لشركة بورصة الكويت.

وتحولت سوق الكويت للأوراق المالية، في الـ25 من أبريل عام 2016، إلى شركة بورصة الكويت، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة للخصخصة بموجب الاتفاقية المؤرخة في 10 مارس 2016.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نهاية مارس عن تشكيل لجنة برئاسة هيئة أسواق المال الكويتية وشركتي البورصة والمقاصة للتحضير لخصخصة البورصة.