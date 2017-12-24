وسطاء يوقفون جزئيا تداول "بيتكوين" بسبب الخسائر الفادحة

تبين أن العديد من منصات تداول عملة "بيتكوين" في العالم أوقفت التداول خلال اليومين الماضيين، بسبب الخسائر الفادحة التي منيت بها العملة الإلكترونية المشفرة وموجة التدافع لبيعها، وهو ما يعني أن آلاف المستثمرين الحاملين لـ"بيتكوين" أصبحوا عالقين وغير قادرين على تسييل استثماراتهم.

وبحسب المعلومات التي نشرها العديد من الصحف والمواقع الغربية فإن ثلاثة على الأقل من كبار الوسطاء ومنصات تداول الـ"بيتكوين" في العالم اضطروا لوقف عمليات البيع والشراء منذ مساء يوم الجمعة الماضي عندما منيت العملة الإلكترونية بخسائر حادة وغير مسبوقة جعلتها تسجل أسوأ أسبوع لها منذ العام 2013 أي منذ ما قبل الطفرة التي تشهدها في العالم.

ويأتي وقف تداول عملة "بيتكوين" في أعقاب هبوطها بأكثر من 25% خلال تداولات الجمعة لتفقد بذلك نحو ربع قيمتها في يوم واحد وتهوي إلى ما دون الـ12 ألف دولار، وذلك قبل أن تسترد شيئاً من خسائرها، فيما عاودت الاتجاه نحو الخسارة خلال تداولات الأحد لتفقد نحو 11% من قيمتها وتعود إلى مستويات ما دون الـ12 ألفاً، وهو ما يعني أن "بيتكوين" فقدت نحو ثلث قيمتها خلال أيام معدودة فقط.

وأكدت جريدة "إندبندنت" البريطانية أن ثلاثا من منصات تداول "بيتكوين" أوقفت عمليات بيعها وشرائها منذ الجمعة الماضية، ومن بينها "كوين بيس" التي قالت إن "عمليات البيع والشراء متوقفة بسبب عطل تقني ناتج عن الازدحام الكبير من قبل المتداولين"، لكن "كوين بيس" عادت لإجراء عمليات البيع والشراء في وقت لاحق بعد أن ارتد سعر "بيتكوين" الى مستويات فوق الـ13 ألف دولار، بحسب الصحيفة البريطانية ذاتها.

وقال المستثمر والخبير التقني أوليفر إيساكس إن الهبوط في سعر "بيتكوين" ناتج عن "عقلية القطيع" التي أدت إلى عمليات بيع جماعي هبطت بالعملة الى هذه المستويات.

ورغم الهبوط الكبير في سعر "بيتكوين" فإن "إندبندنت" تنقل عن محللين توقعهم بأن تعاود العملة الإلكترونية المشفرة رحلة الارتفاع على المدى القصير، مشيرين إلى أن الهبوط الحالي في سعر صرفها مرتبط بموسم عطلات عيد الميلاد ونهاية العام.