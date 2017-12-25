الجدعان للعربية: الإقبال مميز جداً على الصكوك السعودية

وصف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مستوى الطلب على الصكوك السعودية، بأنه "مميز وحظيت الإصدارات بتغطية واسعة من دول في مختلف مناطق العالم، من أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا".

وقال الجدعان في تصريحات لـ "العربية" إن أرقام التغطية، تعكس الإقبال الكبير، وأيضا من ناحية الدول التي اكتتبت في هذه الإصدارات، والتي شملت كل مناطق العالم.

وكانت وزارة المالية السعودية، قالت أمس إن الإصدار الإضافي الأخير، من الصكوك الحكومية استقطب أكثر من 10.3 مليار ريال، لتصل نسبة التغطية إلى 216%.

وقال الجدعان، إن "أول إصدار كان تجربة وكان الإقبال كبير جدا عليه، ثم أصدرنا الثاني ووصل الإقبال عليه إلى 3.5 أو4 أضعاف عما كنا نحتاج".