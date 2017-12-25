السعودية تستقطب 10.3 مليار ريال من الطرح الرابع للصكوك

أعلنت وزارة المالية أن الإصدار الإضافي الأخير من الصكوك الحكومية استقطب أكثر من 10.3 مليارات و ريال، لتصل نسبة التغطية إلى 216%.



وكانت وزارة المالية قد انتهت من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال.

وكان الطرح السابق قد جرى خلال أكتوبر للعام الجاري، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك نحو 10.325 مليار ريال، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

يذكر أن حجم إعادة فتح لإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي بلغ 4.775 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 216%، وقد قُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح، وتبلغ الشريحة الأولى 2.4 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022، والشريحة الثانية تبلغ 1.8 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024، والشريحة الثالثة تبلغ 0.575 مليار ريال تستحق في عام 2027.

وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار أكتوبر 2017 الكلي 21.45 مليار ريال‏، وبناء على ذلك يتم إقفال الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو التالي: الشريحة الأولى تبلغ 7.6 مليار ريال، والشريحة الثانية تبلغ 6.68 مليار ريال، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.17 مليار ريال.