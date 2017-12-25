سهم دانة غاز يستحوذ على نصف تداولات بورصة أبوظبي

يترقب المستثمرون بأسهم شركة دانة غاز الإماراتية، قرار محكمة الشارقة حول قانونية اتفاقية الصكوك، التي أصدرتها الشركة بقيمة 700 مليون دولار.

واستحوذ سهم دانة غاز في جلسة اليوم الاثنين على حوالي نصف تداولات سوق أبوظبي بقيمة 80 مليون درهم، وسجل مكاسب قوية بأكثر من 13%.

وقال نبيل الرنتيسي، العضو المنتدب في شركة ميناكورب في مقابلة مع "العربية" إن سهم دانة غاز في أبوظبي قفز ليتصدر الأسهم الأكثر تداولا في السوق.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة في إمارة الشارقة في القضية التي تسعى فيها دانة لإعلان عدم صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار بموجب القانون الإماراتي بما يعفيها من بعض شروط السداد.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد حكمت في السابع عشر من نوفمبر لصالح الدائنين ضد "دانة غاز"، وألزمت الشركة بسداد قيمة الصكوك المستحقة البالغة 700 مليون دولار.

من جهتها، قالت "دانة غاز" إنها ستستأنف الحكم، وإنها متأكدة من صحة موقفها القانوني.

ووصفت وكالة "موديز" آنذاك حكم القضاء البريطاني في قضية "دانة غاز" بأنه إيجابي بالنسبة لحملة صكوك الشركة وبالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي بشكل عام.