لماذا باعت "بلتون فايننشال" المصرية 11% من أسهمها؟

أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ عملية بيع نحو 19 مليون سهم في شركة " بلتون فاينانشال" بسعر 13.3 جنيه، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه.

وقال مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع تداول الأوراق المالية بشركة بلتون فاينانشال، في مقابلة مع "العربية"، إن الخطوة تهدف إلى تعزيز سيولة سهم الشركات ورفع معدلات التداول الحر عليه.

واستبعد عبدالعزيز حدوث تغيير في أعضاء مجلس إدارة "بلتون فاينانشال"، موضحا أن عملية تملك الحصص لا تتطلب إفصاحات عن تغيير جوهري، لأن أكبر حصة فيها بلغت نسبة 3% والبقية توزعت على حصص أقل من هذه الملكية التي لا تؤثر على هيكل الملكية الاستراتيجي.

واعتبر أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو "توسيع قاعدة الملكية ولدينا 55% من الطلبات التي جاءت على حصة 11% من قبل مؤسسات عربية وعالمية وأفراد ذوي ملاءة مالية كبيرة من دول الخليج، ونفترض أن النسبة الأكبر ستحتفظ بالسهم على المدى المتوسط، بينما ستقوم نسبة صغيرة في زيادة نسب التداول اليومي على السهم".

وكانت "بلتون فاينانشال" قالت في بيان، إن المساهمين الرئيسيينOrascom Telecom وAct Financial قد باعا 11% من أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين الأميركيين والعرب والمصريين، لترتفع بذلك نسبة التداول الحر لأسهم بلتون إلى 23% بعد إتمام الصفقة.

وقالت بلتون إنها تدرس إصدار شهادات إيداع دولية GDRs في بورصة لندن، بعد رفع نسب التداول الحر.