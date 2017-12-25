تداول توسع نطاق أوامر شراء الأسهم.. ماذا يعني القرار؟

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عزمها السماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي للأسعار، وذلك اعتبارا من الحادي والعشرين من يناير المقبل.

وبموجب القرار سيتم الاحتفاظ بهذه الأوامر داخل سجل الأوامر دون تنفيذها حتى وصول سعر السهم للأمر المدخل، علما بأن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن يغير حدود التذبذب اليومي.

ماذا يعني القرار؟

وفسر محمد العمران، الرئيس التنفيذي في اماك للاستثمارات، في مقابلة مع "العربية" القرار بأنه يهدف إلى السماح بتحديد أسعار مختلفة عن السعر الحالي للسهم عند حجز أوامر مستقبلية، وهو ما كان غير متاحا في السابق.

وشرح العمران أن أنظمة السوق كانت تسمح بالسابق بحجز أوامر شراء مستقبلية للأسهم بعد أسبوع أو اسبوعين، لكنها كانت تلزم طالبي الشراء بتحديد السعر وفق نطاق التذبذب اليومي، وهذا لم يكن منطقيا وقتها، وفي القرار الجديد سيسمح بطلب أوامر شراء مستقبلية لسهم معين وتحديد أسعار تتوائم مع التذبذب المتوقع للسهم خلال الفترة المستقبلية، وليس النطاق اليومي المحدد بنسبة 10% فقط.

وتوقع العمران أن تقوم هيئة السوق المالية في السعودية، بالسماح مستقبلا، بتوسيع نطاق تذبذب الأسهم إلى أكثر من 10% صعودا وهبوطا أو إلغاء النطاق وهذا يعني نقلة نوعية كبيرة في تطوير آليات السوق لتتماشى مع المعايير المطبقة بالأسواق العالمية.

ووصف العمران القرار الجديد بأنه "تأخير كثيرا، وكنا نتوقعه منذ فترة لا سيما أن سوق الأسهم السعودية تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة".

شراء الأجانب

وأظهرت بيانات "تداول" تسجيل المستثمر الأجنبي إجمالي شراء بقيمة 875.6 مليون ريال مقابل إجمالي بيع بقيمة 809.3 مليون ريال خلال أسبوع.

وبلغ صافي شراء المستثمرين المؤهلين بقيمة 7.04 مليون ريال خلال أسبوع، من إجمالي شراء بقيمة 280. 4 مليون ريال وإجمالي بيع 273.4 مليون ريال.

وسجل المستثمر السعودي صافي بيع بقيمة 51.2 مليون ريال خلال الأسبوع من إجمالي شراء بقيمة 18.3 مليار ريال، وإجمالي بيع بـ18.4 مليار ريال. واتجهت تعاملات السعوديين للبيع بـ6.03 مليار ريال، بينما اتجهت المؤسسات للشراء بـ8.9 مليار ريال.

فيما سجل صافي شراء المستثمر الأجنبي بسوق السعودية 66 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي بـ21 ديسمبر الحالي.