تعاملات ضعيفة على أسهم اليابان بسبب العطلات

انخفض مؤشر "نيكاي" القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، وتحرك في نطاق ضيق في غياب عوامل تحفيز من أسواق أخرى.

وأغلق "نيكاي" منخفضا 0.2% إلى 22892.69 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة نظراً لإغلاق الكثير من المراكز المالية الأخرى التي عادة ما تقتدي بها الأسواق العالمية.

وكانت شركة تاكاشيمايا التي تدير أكبر سلسلة متاجر في البلاد من بين أكبر الرابحين على المؤشر، حيث ارتفع سهم الشركة 3.7% بعدما زادت أرباح التشغيل في أول تسعة أشهر حتى نوفمبر، بفضل طلب قوي من عملاء محليين وزائرين أجانب.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، مني 27 مؤشراً بخسائر التي قادها قطاع الآلات الكهربائية والخدمات ومتاجر التجزئة.

وهبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.27% إلى 1827.01 نقطة.