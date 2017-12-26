"الاتحاد العقارية" تتجه لطرح "سيرفيو" للاكتتاب

تعتزم الاتحاد العقارية طرح أسهم شركتها التابعة "سيرفيو" لإدارة المنشآت في النصف الثاني من عام 2018 وإدراجها في سوق دبي المالي.



وستعمل الاتحاد العقارية على استثمار عائداتها من هذا الطرح في تعزيز عملياتها وتنمية محفظتها الاستثمارية.



يُذكر أن شركة "سيرفيو" تم تأسيسها في عام 1985 وتشمل أنشطتها صيانة العقارات وخدمات الصيانة العامة والحراسة إضافة إلى العناية بالمسطحات الخضراء والحدائق.

